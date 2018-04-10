Американцы заметили юную российскую балерину и восхитились ее талантом

Пользователь под ником OhCleo опубликовал гифку с молодой девушкой, которая выполняет сложнейшие балетные упражнения. Изображение появилось на имиджборде Reddit.

Посетители страницы поразились способностям юной балерины: балансируя на качающемся диске одной ногой, она поднимала вторую ногу высоко вверх. Все действие происходило в подъезде, что также произвело впечатление на пользователей имиджборда.

Зрители похвалили девочку за профессионализм, а некоторые и вовсе не поверили в происходящее. «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — поделился своими неудачами пользователь. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — пожаловался другой. За несколько часов пост набрал почти 25 тысяч одобрений.

#vaganovaballetacademy my #ballet #yana_cherepanova Practicing tours in weird ways😆 Happy weekend😘 #turnboard Фото опубликовано @yana_nka8

Внимательные комментаторы заметили, что интерьер помещения напоминает российские подъезды. Это предположение подтвердили другие пользователи, которые оставили ссылку на профиль девушки в Instagram. Как выяснилось, балерину зовут Яна Черепанова, ей 13 лет, живет она в Санкт-Петербурге. Судя по аккаунту, девочка учится в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!