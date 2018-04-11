В Красноярске появится приют для хорьков и норок

В Красноярске строится приют для норок и хорьков, который откроется в мае на территории конного клуба в Солнечном. Там будут находиться на передержке выброшенные хозяевами на улицу зверьки, сообщает «7 канал Красноярск».

Часто купленное животное оказывается совсем не ласковым и домашним, а диким. Руководитель центра помощи куницеобразным «МИЭ» Любовь Томирис приручала свою норку Марсиса два года — по началу он был злым и кусачим, и совсем не хотел уживаться с людьми.

«Он миленький очень. Но не все знают, что это животное может прокусить руки насквозь, что он очень разрушительный в квартире, метит калом, мочой. Он не признает других людей, только хозяина признает», — отметила Томирис.

Пока приют с просторными вольерами строится, девушка держит брошенных зверьков в клетках у себя дома. «Сейчас пошла мода вообще на куницеобразных, люди скупают норок, соболей, горностаев, ласок, но люди даже не понимают, чем это грозит», — подчеркнула зоозащитница.

Создание подобного места для передержки поможет спасти многих животных — прожив с человек какое-то время, они не могут вернуться к дикой жизни и уже не приспособлены для охоты.

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