Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске

В сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске. Кадры публикует портал «Губерния».

По информации СМИ, горящие обломки машины разбросаны на большой площади, фюзеляж охвачен пламенем и пожарные пытаются пеной залить огонь.

В свою очередь, в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК рассказали агентству ТАСС, что Ми-8 авиакомпании «Восток» совершал учебный полет. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Рассматриваются три основные версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

О падении вертолета сообщалось ранее 11 апреля. Краевое МЧС проинформировало, что на пустыре у улиц Антенная и Хирургическая Ми-8 совершил жесткую посадку.

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