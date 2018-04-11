В Подмосковье появится первый ЗАГС в торговом центре

Первый отдел ЗАГС в торгово-развлекательном центре Подмосковья «Вегас» в «Крокус-Сити» откроется 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Система органов записи актов гражданского состояния не стоит на месте», — отметила Забралова.

В новом дворце бракосочетания будут главный зал, комнаты жениха и невесты, а также зона для проведения фотосессий. «Интересным новшеством станет онлайн-трансляция церемонии регистрации брака в режиме реального времени, что позволит увидеть важное для молодоженов событие родственникам и гостям, не имеющим возможность присутствовать на нем лично», — добавила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Первый дворец бракосочетания в России в торговом комплексе был открыт в 2015 году в Barvikha Luxury Village.

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