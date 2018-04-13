Американский миллиардер снова взялся за раздел Калифорнии

Известный американский венчурный капиталист Тим Дрейпер заявил о готовности представить на голосование проект о разделе Калифорнии на три части. Это его третья попытка разделить самый населенный штат США, сообщает Reuters.

По словам Дрейпера, он собрал необходимые 600 тысяч подписей для проведения референдума. На следующей неделе бизнесмен планирует подать в местную избирательную комиссию заявку на проведение голосования. Предполагается, что референдум пройдет в ноябре 2018 года.

Согласно плану Дрейпера, штат будет разделен на Северную, Южную и Новую Калифорнию. Лос-Анджелес останется в Новой Калифорнии, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы, Сан-Франциско и технологический центр Силиконовой долины будут разделены на два других региона.

В 2014 и 2016 годах миллиардер предлагал разделить Калифорнию на шесть частей. Этот план встретил ожесточенную критику со стороны демократического большинства в Калифорнии, а по данным социологического опроса Field Poll, 59 процентов жителей штата отвергли эту идею.

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