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Премьер Украины рассказал о неподъемном долге страны

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Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что внешний долг страны достиг неподъемной суммы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает РИА Новости.

«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра», — сказал он. При этом политик добавил, что надеется на экономический рост страны, который позволит Киеву сократить суммы заимствований.

В январе 2018 года украинский регулятор сообщил, что задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 12,1 миллиарда долларов. По данными украинского министерства финансов, по состоянию на февраль государственный долг страны вырос до 76,76 миллиарда долларов.

МВФ в 2015 году утвердил новую кредитную программу Украины, размер которой составил 17,5 миллиарда долларов. Предыдущая программа от 2014 года осталась незавершенной.

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