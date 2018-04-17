В сети впервые появился дневник Елены Рерих

На сайте Государственного музея Востока появились первые дневниковые записи Елены Ивановны Рерих последнего периода ее жизни. Об этом говорится в сообщении музея, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Записи доступны по ссылке.

«В рамках оцифровки архивных материалов семьи Рерихов, "Музей Рерихов" выкладывает в открытый доступ первую часть оцифрованных документов — записи Елены Ивановны Рерих (1879-1955) разных лет: дневниковые записи (тетради), записи бесед с Учителем ("Огненный опыт", "Космогонический опыт" и другие)», — говорится на сайте.

Работа по публикации трудов, связанных с семьей Рерихов, продолжается.

«Издание трудов Елены Рерих позволит под новым углом осмыслить зарождение и развитие религиозно-философских движений прошлого века», — сообщили в музее.

