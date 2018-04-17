Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57

Завершены государственные стендовые испытания опытного двигателя АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Объединенная двигателестроительная корпорация.

Опытно-конструкторские работы, предполагающие глубокую модернизацию советского турбореактивного двигателя АЛ-31Ф, устанавливаемого, в частности, на истребитель четвертого поколения Су-27, шли 14 лет.

Ожидается, что АЛ-41Ф-1 получат первые несколько Су-57. В дальнейшем на новейшие российские истребители планируется устанавливать создаваемые силовые агрегаты второго поколения «изделие 30».

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Они, как ожидается, будут примерно на 30 процентов легче первого, обладать гораздо большей тягой, лучшей топливной экономичностью. Также двигатель характеризуется более низкой стоимостью жизненного цикла.

Россия ожидает заключения контракта с Индией на производство совместного истребителя на базе Су-57.

Индия неоднократно заявляла свое недовольство АЛ-41Ф-1.

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