Дважды выигравший в лотерею американец объяснил свое везение

Американец Майкл Форсберг (Michael Forsberg) второй раз сорвал джекпот в лотерею и объяснил свое везение хорошей кармой. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Житель Калифорнии рассказал, что перед покупкой выигрышного лотерейного билета дал шесть долларов «человеку, от которого отвернулась удача». После того, как Форсберг осознал, что выиграл 750 тысяч долларов (около 46 миллионов рублей), он вернулся в магазин и попросил продавца перепроверить, не ошибся ли он. «Я не знал, настоящий ли это билет, шутка ли, или я просто куда-то неправильно смотрел?» — объяснил американец.

Форсберг считает, что таким образом ему вернулись потраченные шесть долларов как награда за добрый поступок.

Семь лет назад мужчина уже выигрывал в лотерею джекпот в десять тысяч долларов (около 611 тысяч рублей). Он признался, что все это время верил, что ему повезет еще раз. Выигранные деньги он планирует потратить на «выплату всех долгов и решение проблем». Тем не менее, Форсберг посетовал, что выигрыш мог бы быть и больше. «Одно плохо — это не 750 миллионов долларов. Возможно, мне стоит попробовать еще сыграть», — отметил он.

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