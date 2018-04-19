Бывших солдат США поймали на работе на международного криминального авторитета

В США трех бывших американских военнослужащих признали виновными в убийстве агента по недвижимости по заказу международного криминального авторитета. Об этом сообщает Associated Press.

Присяжные сочли подтвержденной вину бывшего снайпера Джозефа Хантера (Joseph Hunter) и бывших солдат Адама Самиа (Adam Samia) и Карла Дэвида Стиллвелла (Carl David Stillwell) в заказном убийстве. Оно было совершено на Филиппинах в 2012 году по просьбе крупного торговца оружием и наркотиками Поля ле Ру (Paul Le Roux).

Мужчина считал, что агент по недвижимости обманула его при заключении сделки, и поручил Хантеру, который работал на него как начальник службы безопасности, разобраться. Американец завербовал для убийства Самиа и Стиллвелла. Они отправились на Филиппины, им предоставили оружие и глушители, а также пообещали заплатить по 35 тысяч долларов.

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Бывшие военнослужащие связались с жертвой, представились потенциальными клиентами и условились о встрече недалеко от Манилы. После переговоров они возвращались в город на машине. В это время Самиа дважды выстрелил в лицо агенту, находившемуся на заднем сиденье автомобиля. Военные получили деньги и вернулись в США, где и были арестованы в 2015 году.

«Детали этого кошмарного заказного убийства будто из боевика взяли, — сказал федеральный прокурор Джефри Берман (Geoffrey Berman). — Хантер, Самиа и Стиллвелл подписались на убийство людей, которых они ни разу в жизни не видели, в другой стране».

Во время суда адвокаты призывали присяжных обратить внимание на то, что свидетелей преступления не было. К тому же, по их мнению, показаниям решившего сотрудничать со следствием Поля ле Ру доверять не следует.

Всем троим бывшим военнослужащим грозит пожизненное заключение, они отрицают свою вину. Хантер уже отбывает 20-летний срок за планирование убийства федерального агента.

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