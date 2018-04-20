Арестован гендиректор разработчика «загадочного русского беспилотника»

Суд в Казани постановил арестовать сроком до 10 июня Александра Гомзина — генерального директора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Симонова, специализирующееся на разработке беспилотной авиатехники. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы суда.

Топ-менеджеру КБ инкриминируется использование субсидий, предоставленных в ноябре 2014 года Минпромторгом, на цели, «не соответствующие условиям их получения».

Осенью прошлого года УБЭП МВД по Татарстану уже проводило следственные действия на предприятии.

Сам арестованный Гомзин в заявлении, направленном в ФСБ, утверждает, что фактически стал жертвой рейдеров. ПРАЙМ приводит выдержки из этого документа, в котором утверждается, что в октябре 2014 года под давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева предприятие Сокол (владелец контрольного пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301865 обыкновенных акций в пользу компании «Фалькон Эйр». Летом 2017 года, по утверждению Гомзина, эти акции перекочевали на баланс компании, аффилированной с бизнесменом Виктором Григорьевым.

В заявлении в ФСБ Гомзин утверждает, что в мае 2015 года Магдеев настаивал на том, чтобы ОКБ вошло в кооперацию с крупным израильским бизнесменом (в документе имя не называется). Но Гомзин отказался. В декабре 2017-го, по словам Гомзина, он получил предложение добровольно освободить должность гендиректора и провести новую эмиссию акций предприятия в обмен на прекращение преследования со стороны правоохранительных органов Татарстана. Гомзин также пишет, что в результате давления команда Магдеева и Григорьева может получить контроль над ОКБ и доступ к материалам, представляющим гостайну. Это в свою очередь «возможно, приведет к нежелательному распространению конфиденциальной научной и технической документации, доступа к ней третьих лиц, и поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по программе гособоронзаказа».

Среди прочих проектов, ОКБ имени Симонова работает над созданием сверхскоростного беспилотника по заказу Минобороны РФ. В январе 2018 года американский журнал National Interest высказал мнение, что «загадочный русский беспилотник», разрабатываемый ОКБ, может дать Москве значительные возможности в разведке.

Рустэм Магдеев в середине 2000-х был известен как помощник тогдашнего премьер-министра и нынешнего президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.