Из жизни
 
Последние новости
Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks
Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил
Минздрав обвинили в провале программы импортозамещения лекарств
Порошенко задумал лишить крымчан украинского гражданства
Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников
Россия прекратила улучшение «Заслона» и «Меча»
В Москве появится свой «Эрмитаж»  
Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери
Силовики и чиновники ринулись за VPN после блокировки Telegram
«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»
Новости партнеров

Созданы первые безопасные мужские противозачаточные

Перейти в «Мою Ленту»

Американские исследователи предложили вещество, которое может использоваться в противозачаточных таблетках для мужчин. Об этом сообщает издание Science Daily со ссылкой на работу, опубликованную в научном журнале PLOS ONE.

Основой нового контрацептива может стать органическое соединение EP055, которое связывает белок EPPIN на поверхности мужских половых клеток. По словам биолога Майкла О’Рэнда (Michael O'Rand), возглавлявшего группу исследователей, это ограничивает подвижность сперматозоидов, и вероятность успешного оплодотворения резко падает.

Ученые испытали действие EP055 на животных. Через 30 часов после инъекции, сделанной группе самцов макаки-резус, их половые клетки утратили подвижность. Спустя 18 дней действие средства прекратилось, и обезьяны снова приобрели способность к размножению. Негативные побочные эффекты не наблюдались.

Авторы статьи в PLOS ONE полагают, что потребуются дополнительные исследования, прежде чем EP055 смогут использовать люди. Его эффективность для предотвращения нежелательной беременности пока не подтверждена. Кроме того, для удобства применения средство должно быть доступно в виде таблеток. Исследователи работают над решением этой проблемы.

Основными средствами мужской контрацепции остаются презервативы и вазектомия — хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков. Ведутся испытания гормональных контрацептивов для мужчин.

В 2016 году испытания гормонального противозачаточного средства для мужчин, финансировавшиеся Организацией Объединенных Наций, были прерваны из-за непредвиденных побочных эффектов. Некоторые пациенты жаловались на депрессию, быстрое и нерегулярное сердцебиение, а также на мышечную боль, возросшее либидо и акне. Один из участников испытаний покончил с собой, однако его смерть, предположительно, не была связана с употреблением экспериментального контрацептива.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Male contraceptive compound stops sperm without affecting hormones: Study in monkeys
Разработаны подходящие для космоса методы контрацепции
Кениец у кенийца украл контрацептивы
В Сан-Франциско умер «отец» противозачаточных таблеток
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0013 апреля

«Не пьют, не курят, не смотрят порно»

Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
15:11Сегодня

В Англии поищут готового жениться на курице мужчину

15:56Сегодня

Китайцам разрешили платить штрафы лайками

14:21Сегодня

Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение

Из жизни00:0319 апреля

«Через 15 секунд вы умрете»

Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
10:31Сегодня

«Раковая опухоль» сенбернара оказалась мягкими игрушками

12:50Сегодня

Британка потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для четырехлетней дочки

08:05Сегодня

Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить

Из жизни00:0029 марта

«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»

За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
21:0319 апреля

Разъяренная толпа бросила насильника на съедение крокодилам

23:0219 апреля

Бездетная итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса

20:0719 апреля

Бегущего от полиции американца засосала опасная трясина

Россия
Александр Белов (Поткин)«Я — жертва антисемитизма»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
Школьники выпили найденную в заброшенном доме жидкость и попали в реанимацию
Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках»
Пьяные врачи до утра праздновали в травмпункте день несчастий
Девушка попыталась прикурить сигарету от свечи в церкви
Все материалы
Мир
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери
Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников
В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его
Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks
Русская весна
Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
Елизавета II подобрала себе преемника
Все материалы
Бывший СССР
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Порошенко задумал лишить крымчан украинского гражданства
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Янукович написал открытое письмо властям Украины
Украинский депутат поздравила Гитлера с днем рождения
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Все материалы
Экономика
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
России отвели мало времени для экономических реформ
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
«Русал» Дерипаски предупредил о массовых сокращениях
Банк России объявил о сокращениях
Трамп возмутился ценами на нефть
В кофе «3 в 1» не нашли кофе
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Пыткам «русского Илона Маска» кипятильником нашли объяснение
Раскрыта кража барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве
Задержание неудавшихся террористов сняли на видео
Под Севастополем нашли подводный схрон времен войны
Все материалы
Наука и техника
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Курдский военачальник Хусейн ЯзданпанЖертвы усатых тиранов
Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
Индия откажется от собственных винтовок ради автомата Калашникова
Россия прекратила улучшение «Заслона» и «Меча»
Российские «Таран» и «Сапсан» уничтожат американских «Гремлинов»
Найдено средство омоложения сердца и сосудов
Все материалы
Спорт
Брайан Клаф и Кенни Бернс«От бутылочки я бы не отказался»
Он пил, дрался с болельщиками и делал слабаков чемпионами
Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил
График отключения горячей воды в Москве скорректировали под чемпионат мира
Швеция отказалась от Ибрагимовича
Российский футболист оскорбил допинг-офицера и поплатился
Олимпийский чемпион по хоккею разоблачил «блатных детей»
Компания bwin составила список кандидатов на замену главного тренера «Арсенала»
Все материалы
Культура
Игра была равна
Кино недели: от «Тренера» до «Свиньи»
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Жест, инцест, манифест
15 самых интересных премьер Московского кинофестиваля
Михалков заговорил о европейском гражданстве
Натали Портман сорвала церемонию «еврейского Нобеля»
Актер из «Доктора Живаго» рассказал о пользе рака простаты
Опубликовано видео с места смерти Принса
Все материалы
Интернет и СМИ
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram
Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы
Все материалы
Ценности
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
В Милане построили мистический лабиринт
Появился новый вид пластики груди
Все материалы
Путешествия
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Пчелы сорвали рейс в Крым
Российский лоукостер заставит постоять во время рейса
Все материалы
Из жизни
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
В Англии поищут готового жениться на курице мужчину
Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
«Раковая опухоль» сенбернара оказалась мягкими игрушками
Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить
Все материалы
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Неизвестные «Тойоты»
Модели марки, которым не положено покидать Японию
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»
Land Rover возродит Freelander в виде крошечного кроссовера
Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку и подарили машину «АвтоВАЗу»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы