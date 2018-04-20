Созданы первые безопасные мужские противозачаточные

Американские исследователи предложили вещество, которое может использоваться в противозачаточных таблетках для мужчин. Об этом сообщает издание Science Daily со ссылкой на работу, опубликованную в научном журнале PLOS ONE.

Основой нового контрацептива может стать органическое соединение EP055, которое связывает белок EPPIN на поверхности мужских половых клеток. По словам биолога Майкла О’Рэнда (Michael O'Rand), возглавлявшего группу исследователей, это ограничивает подвижность сперматозоидов, и вероятность успешного оплодотворения резко падает.

Ученые испытали действие EP055 на животных. Через 30 часов после инъекции, сделанной группе самцов макаки-резус, их половые клетки утратили подвижность. Спустя 18 дней действие средства прекратилось, и обезьяны снова приобрели способность к размножению. Негативные побочные эффекты не наблюдались.

Авторы статьи в PLOS ONE полагают, что потребуются дополнительные исследования, прежде чем EP055 смогут использовать люди. Его эффективность для предотвращения нежелательной беременности пока не подтверждена. Кроме того, для удобства применения средство должно быть доступно в виде таблеток. Исследователи работают над решением этой проблемы.

Основными средствами мужской контрацепции остаются презервативы и вазектомия — хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков. Ведутся испытания гормональных контрацептивов для мужчин.

В 2016 году испытания гормонального противозачаточного средства для мужчин, финансировавшиеся Организацией Объединенных Наций, были прерваны из-за непредвиденных побочных эффектов. Некоторые пациенты жаловались на депрессию, быстрое и нерегулярное сердцебиение, а также на мышечную боль, возросшее либидо и акне. Один из участников испытаний покончил с собой, однако его смерть, предположительно, не была связана с употреблением экспериментального контрацептива.

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