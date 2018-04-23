В сети разоблачили нравящуюся мужчинам «естественную красоту»

Визажисты и простые любительницы макияжа высмеяли обманчивую естественную красоту, которой восхищаются мужчины. В Instagram и Twitter стал популярен пост, демонстрирующий, сколько косметики необходимо для создания натурального образа.

«Что видят мужчины, когда говорят, что им нравятся женщины без макияжа. А вот, что видят женщины», — написала одна из микроблогеров по имени Кайс в Twitter, прикрепив снимок с работой визажиста Хосе Корелльи, на котором кажется, что модель совершенно без мейкапа. Однако рядом с фотографией указан список средств, которые применялись для подготовки модели к съемке.

Помимо средств по уходу за кожей, визажист использовал более десяти декоративных средств, чтобы создать макияж в стиле нюд: основу, корректирующий карандаш, тональный крем для коррекции пятен, жидкие румяна, хайлайтер, темно-коричневый карандаш, гель для бровей, тушь, бальзам для губ и средства для визуального увеличения губ.

Подписчики Кайс заметили абсурдность ситуации, при которой девушки в угоду противоположному полу желают казаться естественными и тратят множество косметических средств на создание эффекта натуральности. В комментариях под постом мужчины начали осуждать дам, злоупотребляющих макияжем.

«Макияж плохо влияет на кожу, чем больше косметики вы используете, тем хуже последствия. Идею использовать как можно больше косметики навязывают ее продавцы, чтобы продать побольше», — предостерегает пользователь Damon Jr.

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Мужчины настаивали на том, что макияж — не обязательное условие для девушек, и уверяли, что их возлюбленные выглядят красавицами и без него. «Моя девушка редко носит макияж, и она чертовски красива, я клянусь», — писал один из микроблогеров.

Твит широко разошелся по сети, вызвав споры о том, действительно ли девушкам необходим макияж и в каких случаях им лучше не пренебрегать. Пост заметил и автор нюд-мейкапа, который вызвал обсуждение. «Кто-то сделал из этого мем. Я умираю со смеху», — поделился впечатлениями Кореллья у себя в Instagram.

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