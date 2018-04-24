Экономика
 
Последние новости
Защитника Pussy Riot и Надежды Савченко выгнали из адвокатов за матерщину
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
Российские ПВО отразили атаку беспилотников с гранатами над Хмеймимом
ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста
Восьмилетний мальчик рассказал о топивших его в унитазе воспитателях приюта
Обеспокоенность россиян коррупцией стала максимальной за 15 лет
В Киеве рассказали о лишении крымчан украинского гражданства
Школьник «романтично» пошутил про чернокожих и разгневал пользователей сети
Найден способ управлять снами
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника
Новости партнеров

На ВЭФ – 2018 подпишут инвестсоглашения стоимостью 3,5 триллиона рублей

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве 24 апреля в рамках подготовки к IV Восточному экономическому форуму прошел экспертный круглый стол на тему «Рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году — 17,1 процента. Как получилось и что дальше». Представители Минвостокразвития РФ, институтов развития Дальнего Востока и бизнес-сообщества обсудили инвестиционную привлекательность региона, а также совершенствование механизмов, которые обеспечат приток новых инвесторов.

По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона. Рост составил 17,1 процента (при среднероссийском показателе 4,4 процента), из них более половины — инвестиции резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). По словам спикеров, прорыв обеспечили не государственные, а именно частные инвестиции.

На встрече отмечалось, что с 2013 года, когда началась реализация новой экономической политики по ускоренному развитию Дальнего Востока, было принято более 30 специализированных новых законов и более 160 актов правительства РФ, которые способствовали созданию конкурентных условий для ведения бизнеса в регионе. В настоящее время на Дальнем Востоке с помощью новых инструментов поддержки реализуется более 1280 инвестиционных проектов на общую сумму более 3,7 триллиона рублей частных инвестиций. Реализация этих проектов позволит создать порядка 180 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами ТОР и СПВ уже открыты 108 новых предприятий с общей суммой инвестиций 123 миллиарда рублей. Ожидается, что до конца 2018 года заработают более 200 предприятий.

В связи с постоянным изменением конкурентной среды продолжается совершенствование инструментов развития Дальнего Востока. Новые механизмы будут представлены на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

«Генеральная идея ВЭФ-2018 будет связана с «отраслями будущего», через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие 5-6 лет, среди них: нефтегазовая отрасль, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, аквакультура, лесная отрасль и туризм. Для этих отраслей будут представлены конкретные дорожные карты. Предполагается, что на Форуме будут озвучены предложения по совершенствованию налоговых преференций, льготному кредитованию для инвесторов и предоставлению долгосрочных виз для иностранных резидентов. Также ожидается презентация финансового центра на Дальнем Востоке и электронного кабинета инвестора. Наряду с традиционными бизнес-диалогами со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, планируется проведение круглых столов с предпринимателями из Европы, Индии, Вьетнама и ЮАР. На ВЭФ-2018 мы рассчитываем выйти на рекордный объем подписанных инвестиционных соглашений - на сумму около 3,5 триллиона рублей», — рассказал заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов отметил, что в настоящее время в портфеле Агентства более 1000 инвестиционных проектов. «В настоящее время офисы Агентства открыты в таких странах, как КНР, Япония, Южная Корея и Индия. Также мы видим интерес к проектам на Дальнем Востоке со стороны европейских инвесторов. В связи с этим принято решение об открытии нашего представительства в Вене», — отметил Леонид Петухов.

В рамках круглого стола представители бизнес-сообщества рассказали о том, как новые инструменты развития на Дальнем Востоке влияют на реализацию инвестиционных проектов. «26 апреля в ТОР «Южная Якутия» будет запущена обогатительная фабрика «Денисовская». Предприятие по производству коксующихся углей было построено всего за 10,5 месяца. В настоящее время мы уже инвестировали в различные проекты на Дальнем Востоке 23 миллиарда рублей. До 2021 года суммарные инвестиции составят более 110 миллиардов. Новые нормативные акты, которые принимаются в регионе, помогают реализовывать такие крупные проекты в самые сжатые сроки», — подчеркнула председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics Анна Цивилева.

Генеральный директор «ВаниноТрансУголь» Юрий Тямушкин рассказал о реализации инфраструктурного проекта по строительству угольного терминала в Ванино, первая очередь которого будет запущена в 2019 году. Объем инвестиций в проект составит 33 миллиарда рублей.

«Налоговые преференции сильно помогают с точки зрения окупаемости проекта, его стабильности и привлекательности для инвесторов и банков. При этом необходимо постоянное совершенствование инструментов, в том числе касающихся развития инфраструктуры на Дальнем Востоке», — рассказал Юрий Тямушкин.

Дальнейшее обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику стран АТР продолжится в рамках IV Восточного экономического форума.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0022 апреля
Джефф Безос

Все продам

Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
16:35Сегодня

Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»

17:48Сегодня

«Газпром» намекнул на «Северный поток-3»

14:3023 апреля

В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек

Экономика00:0420 апреля

Трубу шатали

Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
16:54Сегодня

Дерипаска попытался переиграть США в санкционной войне

17:45Сегодня

Сын исполнявшего обязанности президента России стал банкротом

12:16 9 апреля

Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

Экономика15:4717 апреля

Регионы просят тепла

Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
16:29Сегодня

Свободные деньги россиян увеличились и обесценились

12:41 3 апреля

Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке

15:49Сегодня

Глава Сбербанка анонсировал «грандиозные изменения»

Россия
«Это контрольный выстрел в голову»
Смертельно больных россиян решили лишить жизни. Что они об этом думают
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Обеспокоенность россиян коррупцией стала максимальной за 15 лет
Восьмилетний мальчик рассказал о топивших его в унитазе воспитателях приюта
Медведев защитил биоматериалы россиян спустя полгода после слов Путина
Сенатор посоветовал россиянам лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»
«Девственность — это сокровище, зачем его терять?»
Почему россияне отказываются от секса до брака
Все материалы
Мир
Игры патриотов
Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
Госпитализированному с сепсисом Бушу-старшему стало лучше
Трамп рассказал об особых отношениях с Макроном и смахнул с него перхоть
Евреям рекомендовали сменить ермолки на бейсболки
Китайских мусульман заставили присягать коммунистам
На российских хакеров натравят Нацгвардию США
В Германии нашли охранника бен Ладена среди мигрантов
Все материалы
Бывший СССР
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
Киев объявил набор в «патрульную полицию Крыма»
Не договорились
В Армении назревает революция. Полиция идет в наступление
Названо число покончивших с собой участников АТО
Турчинов порассуждал об «ордынской жестокости и рабской озлобленности» россиян
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Украина определилась с желаемой численностью миротворцев в Донбассе
Все материалы
Экономика
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Андрей Романенко«Страх — основное, что мешает начать крупное дело»
Основатель компании «Эвотор» о важных составляющих бизнеса
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
«Газпром» намекнул на «Северный поток-3»
Дерипаска попытался переиграть США в санкционной войне
Сын исполнявшего обязанности президента России стал банкротом
Свободные деньги россиян увеличились и обесценились
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
«Он знал, что в пакете, не дурак»
Российский полковник брал деньги у воров и поплатился
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший сенатор похитил миллиарды, сбежал в Англию и получил срок
Верховный суд установил связь с космосом
Правозащитника осудили за попытку устроить мафиози каникулы в больнице
Российский адвокат съел материалы дела и отправился лечиться от наркомании
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Объяснена невозможность контакта с инопланетянами
Найден способ управлять снами
Российские космонавты на МКС остались без горячей воды
Вылет созданного вместо российского Ан-70 украинского Ан-77 попал на видео
Все материалы
Спорт
Его проблемы
36-летний Аршавин зажигает в Казахстане. В России всем наплевать
На турнире ACB 86 в «Олимпийском» пройдут четыре титульных боя
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы
Чемпион UFC призвал разобраться с Макгрегором
Пойманный на допинге Крушельницкий взвинтил цены на личные тренировки
Финну разрешили выступать за сборную России по футболу
Уткина раскритиковали за сравнение чеченских футболистов с баранами
Все материалы
Культура
Начальники тоже плачут
До чего доводит опасная этика власти
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
«Мы расслабляемся и теряем комплексы»
Что вытворяют на пляжах раскованные англичане
Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром
Эмму Уотсон попытались заманить в сексуальное рабство
Опубликованы эксклюзивные кадры из новых «Мстителей»
Режиссер «Титаника» назвал лучшую замену «Виагре»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Школьник «романтично» пошутил про чернокожих и разгневал пользователей сети
Дуров задолжал налоговой четыре рубля
Роскомнадзор придумал основания для борьбы с обходом блокировок
Британский блогер съел прилетевший из космоса хлеб
Все материалы
Ценности
Пастухи и клоуны
Эту скучную игру обожают миллионеры и жлобы. Дело в одежде и плохом вкусе
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Женская долька
Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Сланцы с носками Канье Уэста возмутили поклонников
Французы поддержали чемпионат мира по футболу в России
Ягодицы Ким Кардашьян оказались национальной проблемой Бразилии
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
Американец сбил трех человек в надежде пропустить работу
Пес угнал грузовик и устроил погром
Проведена первая в мире успешная пересадка пениса с мошонкой
Британка потеряла более 40 килограммов и ужаснулась обвисшей коже
Все материалы
Что можно водить без прав?
Автомобили, которыми можно управлять без водительского удостоверения
Сын маминой подруги
Тест нового Mercedes-Benz A-класса: ориентира для старших моделей и конкурентов
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Неизвестные «Фольксвагены»
«Народные автомобили», о которых вы не подозревали
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
В Москве собрали вместе рекордное количество «Лэнд Роверов»
Немецкая фирма Isdera разработала первый суперкар за 25 лет
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы