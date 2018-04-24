СМИ рассказали о боязни иностранцев покупать MiraxBioPharm

Российский олигарх Роман Троценко, акционер известного российского производителя противоонкологических препаратов MiraxBioPharm («МираксФарма») ищет международных инвесторов для продажи компании. Однако потенциальные инвесторы считают сделку опасной, а сам актив – токсичным, поскольку имя олигарха фигурирует в американском санкционном списке. Об этом сообщает британское издание The London Weekly со ссылкой на источники на рынке.

Как отмечает издание, Роман Троценко и его бывший деловой партнер по фармацевтическому бизнесу в настоящее время решают юридические споры в суде. При этом, пишет газета, Троценко пытался перевести дело из судов США в Лондонский арбитражный суд. Однако представители Полонского считают, что суд Флориды вполне компетентен для решения вопросов о собственности, находящейся в штате.

О том, что известный российский производитель противоонкологических препаратов «МираксФарма» может перейти под контроль иностранцев, заявлял в феврале изданию Channelru.ru доктор медицинских наук, академик РАН Михаил Пальцев.

При этом он отмечал, что отечественный бизнес готов финансировать этот стратегически важный для страны проект. «Казалось бы, экономическое противостояние России с Западом должно было мобилизовать ресурсы нашей страны и привести в порядок дела в стратегически важных отраслях. Однако я на личном примере могу рассказать и показать, что это оказалось заблуждением — перспективную фармацевтическую фирму России ради погашения личных и корпоративных долгов собираются продавать иностранцам», — заявлял ученый.

В 2001 году после соответствующей резолюции Владимира Путина профессор Всеволод Киселев с коллегами создали Институт молекулярной медицины и занялись разработкой медицинских препаратов. Предприниматель Сергей Полонский обеспечил проект, получивший название «МираксФарма», необходимыми инвестициями. Позднее, в 2010 году был разработан уникальный препарат против онкологических заболеваний «Индинол Форто». Через год «МираксФарма» начала быстро развиваться, рос спрос на ее продукцию, как в России, так и в странах СНГ.

Однако у Полонского начались проблемы в бизнесе и он отдал «МираксФарму» Роману Троценко, и первое время дела шли отлично. В 2017 году финансовое положение Троценко также стало неустойчивым, и он решил продать «МираксФарму». Многие выступали против продажи контрольного пакета иностранцам, а банки были готовы выделить деньги для приобретения контрольного пакета акций. Однако из компании уже были уволены несколько специалистов, чей стаж работы насчитывал свыше десяти лет, и пришли новые менеджеры. Вскоре возникли проблемы с поставками сырья, разработки и производство препаратов были заморожены. Будут ли они возобновлены, что станет с предприятиями — пока не известно.

