Бывшему мэру Ярославля сократили срок

Комиссия по помилованию решила сократить тюремный срок бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщил РИА Новости член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову (...). Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет», — сказал он.

По его словам, теперь все материалы будут переданы губернатору, который в течение двух недель должен определиться с решением по данному вопросу, а дальше бумаги поступят в администрацию президента России.

«Урлашов просил просто помиловать его. Не просил о каком-либо специальном виде», — уточнил омбудсмен. В целом, пояснил Бабуркин, есть три вида помилования: полное освобождение от наказания, сокращение срока наказания и снятие судимости в отношении тех, кто уже отбыл срок.

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2 августа Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. 20 января Ярославский областной суд оставил в силе приговор, и он вступил в законную силу. С этого дня полномочия Урлашова как мэра города официально считаются досрочно прекращенными.

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013-м после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.

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