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Подаренная Ким Чен Ыном лапша произвела фурор среди южнокорейцев

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Жители Южной Кореи массово заинтересовались холодной лапшой нэнмён после того, как стало известно, что ее подадут на ужин лидера КНДР Ким Чен Ына и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина. Об этом сообщило новостное агентство Южной Кореи «Ёнхап».

Сообщается, что жители Сеула во время обеденного перерыва заполнили рестораны в северокорейском стиле, где подается лапша нэнмён. «Сегодня у нас определенно больше клиентов благодаря саммиту. Обычно у нас такой поток посетителей бывает только летом», — признался сотрудник одного из заведений. Сотрудник другого ресторана добавил, что посетители продолжают прибывать, несмотря на то, что все места на парковке заняты.

В начале саммита Ким Чен Ын сообщил, что привез для коллеги пхеньянскую гречневую лапшу и был бы рад, если бы он попробовал ее «вечером на банкете».

Нэнмён — холодная гречневая лапша, приготовленная на воде с добавлением соевого соуса и горчицы, которую подают с яйцом, овощами и отварным мясом (как правило, говядиной).

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