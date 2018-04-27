Подаренная Ким Чен Ыном лапша произвела фурор среди южнокорейцев

Жители Южной Кореи массово заинтересовались холодной лапшой нэнмён после того, как стало известно, что ее подадут на ужин лидера КНДР Ким Чен Ына и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина. Об этом сообщило новостное агентство Южной Кореи «Ёнхап».

Сообщается, что жители Сеула во время обеденного перерыва заполнили рестораны в северокорейском стиле, где подается лапша нэнмён. «Сегодня у нас определенно больше клиентов благодаря саммиту. Обычно у нас такой поток посетителей бывает только летом», — признался сотрудник одного из заведений. Сотрудник другого ресторана добавил, что посетители продолжают прибывать, несмотря на то, что все места на парковке заняты.

В начале саммита Ким Чен Ын сообщил, что привез для коллеги пхеньянскую гречневую лапшу и был бы рад, если бы он попробовал ее «вечером на банкете».

Нэнмён — холодная гречневая лапша, приготовленная на воде с добавлением соевого соуса и горчицы, которую подают с яйцом, овощами и отварным мясом (как правило, говядиной).

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