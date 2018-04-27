Продюсера «Джинсовых мальчиков» посадили за педофилию

Мещанский районный суд города Москвы вынес приговор продюсеру детских музыкальных коллективов Сергею Грушевскому. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает «Новый Омск».

Грушевского приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось на закрытом слушании.

45-летнего продюсера обвинили в четырех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и одном эпизоде развратных действий, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.

Сергей Грушевский — омский продюсер. Он работал с группами «Бэтмэн» и «Джинсовые мальчики».

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