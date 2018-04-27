В Китае зарезали семерых школьников

В китайской провинции Шэньси в уезде Мичжи мужчина зарезал семерых школьников и ранил еще 19, передает агентство «Синьхуа» в пятницу, 27 апреля.

Как пишет издание, ученики местной средней школы возвращались домой после уроков, когда преступник напал на них с ножом. Пострадавшим оказали помощь. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза».

Сообщается, что злоумышленник по фамилии Чжао 1990 года рождения задержан. О его предполагаемых мотивах пока не сообщается.

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