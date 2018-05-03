Красноярский «Валл-И» заменит десять дворников

В Красноярске на уборку уличного мусора вышел роботизированный пылесос, сообщается в паблике «Город Красноярск» во «ВКонтакте» в четверг, 3 мая.

Самоходный аналог героя фантастического мультфильма «Валли-И» оснащен трубкой диаметром 125 миллиметров, мощной турбиной и контейнером объемом 240 литров.

Этот пылесос способен собирать как крупный, так и мелкий мусор: бутылки из пластика и стекла, банки, пачки от сигарет, окурки, песок, листья и мелкий гравий.

Новая мусоросборочная машина способна преодолевать подъёмы до 30 градусов, заезжать на бордюры.

Как отмечено в сообщении, этот аппарат способен заменить десять дворников и сократить расходы на уборку.

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