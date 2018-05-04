Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии

Истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в акватории Средиземного моря сразу после взлета с авиабазы Хмеймим в Сирии, начал «клевать носом» на высоте около 200 метров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев трагедии.

Источник издания в органах военного управления утверждает, что в этот момент по пока неизвестной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей. Пилоты могли катапультироваться, но вместо этого попытались вернуться на авиабазу. При попытке разворота истребитель начал заваливаться на левую сторону и рухнул в воду. От удара у Су-30СМ целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение.

По предварительной информации Минобороны России, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. Однако эту версию поставили под сомнение — эксперт утверждает, что силовой агрегат «встает колом, если в него попадает птица размера цапли. Но это надо, чтобы попало в два двигателя две цапли как минимум. Потому что если в один попадает, то он на другом прекрасно летает».

В оборонном ведомстве особо отметили, что никакого огневого воздействия по самолету не было.

3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

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