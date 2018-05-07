В Новороссийске жители выстроились в Путина с сердцем

Жители Новороссийска отпраздновали вступление Владимира Путина на должность президента России, выстроившись в слово «Путин» и сердце. Кадры арт-перформанса размещены на странице движения Putin Team на видеохостинге YouTube.

Отмечается, что в акции участвовали более 1200 человек.

Путин победил на выборах 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). 7 мая он принес клятву и приступил к исполнению своих обязанностей. Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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