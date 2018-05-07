Тимати обрезал раввина на фотографии «правильной мужской компании» с инаугурации

Основатель лейбла Black Star, рэпер Тимати опубликовал в Instagram фотографию, снятую на инаугурации президента России Владимира Путина. В подписи к снимку говорится, что на фото запечатлена «правильная мужская компания», в которую попали сам рэпер, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, руководитель ВГТРК Олег Добродеев и телеведущий Владимир Соловьев.

При этом наблюдательные пользователи обратили внимание, что Тимати не включил в кадр первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и раввина — они стоят по краям, но их лица на фото не попали. «А почему раввина за кадром оставили, нечестно как-то», — отметили владельцы Instagram-профилей в комментариях. «А че Шаймиев в кадр не попал?» — посетовал munas5519.

На инаугурации В.В.Путина в правильной мужской компании 🇷🇺💪🏼)) Фото опубликовано @timatiofficial

Подписчики артиста также долго возмущались тем, что тот не снял кепку в помещении и не потрудился соблюсти дресс-код. В пику им другая часть юзеров похвалила его за игнорирование формальностей.

Среди подписчиков рэпера завязался спор, можно ли считать запечатленных на фото персон правильной компанией. «Элита зла», — охарактеризовал собравшихся пользователь с ником kolya91_qi. В адрес героев фотографии прозвучало множество резких высказываний. В частности, подписчиков возмутило присутствие на фото Соловьева. «Соловьев далеко не правильная, тем более мужская компания», — полагает elmir_abdiev, с которым согласились десятки других пользователей.

Юзеры отметили, что Бондарчук чувствует себя неловко в этой компании, и заключили, что команда Путина будет неполной без байкера Хирурга, который специально для инаугурации впервые в жизни надел белую рубашку. Наряды Хирурга и Тимати на церемонии уже превратились в мем.

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