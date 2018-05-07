В Новой Зеландии появилась гигантская трещина

Вулканологи назвали причину образования гигантской трещины на фермерском поле на Северном острове (Новая Зеландия). По мнению специалистов, провал возник из-за разрушения дождевой водой подземного известняка. Об этом сообщает Phys.org.

Обрушение грунта произошло в начале мая после сильного ливня вблизи города Роторуа, обнажились породы возрастом 60 тысяч лет. Длина провала достигает 200 метров, а глубина — 20 метров. По словам специалистов, трещина на Северном острове является самым крупным оврагом в Новой Зеландии. Размыв известняка происходил, вероятно, в течение столетия, в результате чего под грунтом образовались обширные пустоты.

Сильный ливень стал ключевым фактором, повлиявшим на размер провала. Незадолго до возникновения трещины на острове прошли обильные дожди, и количество осадков за 38 часов составило рекордные 170 миллиметров.

Ученые также определили, что оказавшиеся на поверхности горные отложения, расположенные на дне трещины, имеют вулканическое происхождение. Толщина осадочных пород, сформировавшихся в кратере, достигает 10-12 метров. Верхний трехметровый слой образован вулканическим пеплом.

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