Пони и осла закормили до полусмерти в сахалинском зоопарке

Домашний осел и шетлендский пони едва не погибли от переедания в зоопарке Южно-Сахалинска. Животных перекормили посетители, сообщается на официальном сайте.

Как отметили в администрации зоопарка, с прошлого года на его территории ввели услугу по продаже специальных сбалансированных кормовых наборов для кормления зверей, но гости ежедневно приносят с собой огромное количество продуктов.

«К примеру, 1 мая только возле вольера лошадей за один день набралось 20 килограммов, что превышает норму рациона животного в несколько раз! Среди "гостинцев" — очистки картофеля, белый хлеб с плесенью, груши, свекла и другие запрещенные продукты, которые могут привести к гибели животных», — говорится на сайте.

Администраторы зоопарка попросили посетителей не приносить с собой еду.

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