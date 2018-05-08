Ректор китайского вуза ошибся в поговорке и обвинил в этом культурную революцию

Ректор одного из самых старых и престижных китайских вузов — Пекинского университета — попал под шквал критики за ошибку в пословице, принес публичные извинения и обвинил в оговорке культурную революцию. Об этом сообщает Inkstone.

Линь Цзяньхуа во время выступления на церемонии 120-летия учебного заведения произнес поговорку «ласточкам и воробьям не понять устремления величественного лебедя» (простому человеку не понять цели великого человека, русский эквивалент «гусь свинье не товарищ» — прим. «Ленты.ру») и совершил ошибку в произношении слова «лебедь»: вместо «хунху» он произнес «хунхао».

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Такая ошибка распространена среди малограмотного населения Китая. На ректора обрушилась критика со стороны студентов, так как, по их мнению, человек, допускающий такие промахи, не достоин возглавлять один из главных университетов страны. Мужчину даже призвали покинуть свой пост.

В ответ на осуждение Линь публично извинился перед учащимися. «Ваш ректор — не идеальный человек, — написал он в открытом письме. — У меня тоже есть недостатки и я совершаю ошибки». Свою оплошность он оправдал тем, что учился в годы культурной революции, когда все образование сводилось к заучиванию цитат лидера страны Мао Цзэдуна.

Inkstone объяснило поступок ректора попыткой сохранить лицо. В последнее время вокруг заведения не утихают скандалы о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей.

Культурная революция — проводимая Мао Цзэдуном 1966-1976 годы кампания по зачистке общества от контрреволюционных элементов. На несколько лет были парализованы работы школ и медучреждений, так как вся интеллигенция — врачи и учителя — подверглись гонениям. За это время погибли, по разным оценкам, до нескольких миллионов человек.

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