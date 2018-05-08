Кара Делевинь открыла тело и закрыла лицо

Британская топ-модель и актриса Кара Делевинь появилась на балу Met Gala 2018 в Нью-Йорке в полупрозрачном платье и головном уборе, прикрывающем лицо. Об этом сообщает Vogue.

Под откровенный наряд, сделанный из прозрачной ткани с перекрестным орнаментом, модель надела черное белье. На голове Делевинь была расшитая черными камнями диадема, детали которой свисали до уровня шеи.

Супермодель дополнила костюм остроносыми туфлями-лодочками, розовыми волосами и броским макияжем с яркими золотыми бровями.

Ежегодный бал Института костюма Met Gala 2018 состоялся в понедельник, 7 мая, в преддверии открытия выставки Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Божественные тела: мода и католическое воображение»). Все гости мероприятия, подбирая свой гардероб, должны были следовать заданной теме выставки.

Материалы по теме Ничего святого Что творили звезды на самом безумном балу в мире

В апреле Кара Делевинь задала новый тренд в бьюти-индустрии: модификации ушей. Поклонники заметили, как из-под ее стрижки выглядывало ухо, хрящ которого был полностью испещрен продолговатыми вмятинами, напоминающими кожу рептилии. Они предположили, что модель вставила подкожные импланты или перенесла процедуру шрамирования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!