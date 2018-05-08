Туризм стал опасным для Земли

Новое исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, выявило, что восемь процентов выбросов углерода в атмосферу происходит из-за туризма. Об этом сообщает BBC News.

Авторы работы изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что туристический бизнес становится одной из причин глобального загрязнения планеты.

США возглавили рейтинг по объему произведенного туристами углекислого газа. На втором месте оказался Китай, далее следует Индия и Германия. В этих странах большая часть выбросов окиси углерода пришлась на внутренние поездки.

Исследование также показало, что на таких островах, как Мальдивы, Кипр и Сейшелы, на индустрии туризма лежит ответственность за 80 процентов загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов.

Материалы по теме «Они блюют на наши клумбы» Туристы приносят деньги, но делают жизнь местных невыносимой

В декабре 2017 года власти индонезийского острова Бали объявили чрезвычайное положение из-за мусора, который выносится из моря на побережье. Индонезия занимала второе место в мире после Китая в рейтинге государств с наибольшим количеством мусора в прибрежной зоне. По оценкам экспертов, в стране ежегодно производится 1,29 миллиона тонн отходов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!