На руке американки выросло новое ухо

В США врачи вырастили новое ухо для пациентки на ее руке. Об этом сообщил региональный новостной портал Fox 30.

Пластические хирурги из медицинского центра Уильяма Бомонта на военной базе города Эль-Пасо, штат Техас, впервые провели подобную операцию на служащем американской армии. Пациентка, рядовая Шамика Баррадж (Shamika Burrage), лишилась ушной раковины в аварии в 2016 году, когда ей было 19 лет.

Доктора извлекли хрящевую ткань из ребер Баррадж и вырезали из нее новое ухо. Затем они поместили его в предплечье девушки, чтобы в нем проросли кровеносные сосуды. Благодаря этому девушка не будет ощущать ухо чужеродным и сможет чувствовать его, как и любую другую часть тела.

«Главная цель операции достигнута: ухо отлично выглядит, она может испытывать в нем ощущения, и через пять лет его уже нельзя будет отличить от настоящего», — отметил пластический хирург, подполковник Оуэн Джонсон III, руководящий отделением пластической и реконструктивной хирургии. Он добавил, что шрам от операции будет заделан с помощью кожи с предплечья пациентки.

В конце апреля сообщалось о первой в мире успешной операции по пересадке пениса с мошонкой. Врачи надеются, что через несколько месяцев пациент сможет мочиться стоя, а позже будет восстановлена и его сексуальная функция.

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