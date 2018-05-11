Украина обвинила российских полковников в подготовке теракта в Киеве

Полковники Вооруженных сил России снабдили народного депутата Украины Надежду Савченко оружием для совершения террористического акта в центре Киева. С таким заявлением в пятницу, 11 мая, выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Украинская правда».

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«После революции достоинства (так на Украине называют события зимы 2013-2014 годов и последующую смену власти в стране — прим. «Ленты.ру») мы все живем в условиях трех войн. Первая очевидна — это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе», — сказал Луценко.

По утверждению генпрокурора, Вооруженным силам Украины в Донецкой и Луганской областях противостоят «40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов и тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими».

«На примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы», — указал он. «Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиям, по их должностным званиям и так далее», — заверил Луценко.

Возвращаясь к своему тезису о трех войнах Украины, генпрокурор сказал: «Кроме первого фронта на Донбассе, второго фронта на коррупции, есть еще третий фронт — против украинского патернализма. Особенно старшее поколение, а также молодые нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать».

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко в середине марта. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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