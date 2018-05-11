Индийцы устали ездить внутри Т-90 и установили снаружи кресла

На учениях в Индии замечен танк Т-90С «Бхишма», переоборудованный для высокопоставленных персон. Об этом пишет «Российская газета».

На задней части башни установили пару комфортабельных кресел, с которых военачальники наблюдали за происходящим.

Материалы по теме Старые танки новой войны Солдаты будущего пойдут в бой на машинах своих прадедов

Газета отмечает, что индийские военные не первый раз используют эти танки подобным образом.

Индия — крупнейший зарубежный покупатель Т-90. Впервые страна закупила эти машины в начале 2000-х годов, а в 2006-м индийское правительство заключило контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на лицензионное производство одной тысячи Т-90С «Бхишма». Первые танки местной сборки поступили в войска в 2009-м.

Планируется. что к 2020 году Индия доведет число танков типа Т-90 в своих войсках до двух тысяч.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!