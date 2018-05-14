Россиян попросили строить стадион для чемпионата мира за еду

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов попросил глав муниципалитетов прислать на строительство стадиона для чемпионата мира по футболу сотрудников местных спортивных организаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.

Арену «Нижний Новгород» открыли 15 апреля. Reuters не уточняет, когда было разослано письмо. В нем Панов объяснял, что стадион не успевают достроить к этой дате. Министр просил, чтобы от муниципалитета приехали по 10 человек в период с 6 по 14 апреля. За работу пообещали трехразовое питание и оплату жилья.

У агентства нет данных, сколько городов откликнулись на просьбу Панова. Сам чиновник рассказал изданию, что звонил в спортивные центры области с целью собрать команду технических специалистов для поддержания стадиона.

Глава спорткомплекса в одном из небольших городов региона сказал Reuters, что получал письмо Панова, но решил не отправлять на стройку своих людей. «Я несу ответственность за тех, кто работает здесь. Кто будет ответственным, если что-то случится на стадионе? Тот, кто послал их туда», — пояснил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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