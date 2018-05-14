Фермер натянул бюстгальтер жены на корову и прослыл изобретателем

Фермер из Шотландии стал героем сети после того, как надел лифчик жены на коровье вымя. Фотографией поделился его сосед Дональд Росс (Donald Ross) в своем Twitter-аккаунте.

«Необходимость — мать изобретения. Теленок не хотел сосать молоко, поэтому сосед приспособил бюстгальтер жены при помощи веревки и банджи-шнура», — заявил Росс в описании к фотографии. Он также понадеялся, что супруга не захочет получить назад свое белье.

Судя по всему, необычное изобретение помогло. В следующем посте Росс опубликовал снимок с теленком, который присосался к вымени коровы. «Это соспех», — пошутил мужчина.

В комментариях к фотографии похвалили соседа Росса за хорошую смекалку, а также назвали его изобретение «величайшим в истории человечества». «Гениальная штуковина. Это единственные слова, которые я могу сказать по этому поводу», — заявил пользователь.

В конце апреля пользователь Twitter по имени Брэндон Салинас (Brandon Salinas) повеселил пользователей сети роликом, на котором его кот прислонился к крышке ноутбука, перевернул его и упал.

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