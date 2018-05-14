Менеджер в США отсудила миллионы после подставной кражи 600 долларов

В Калифорнии суд постановил сети ресторанов Chipotle Mexican Grill выплатить бывшему менеджеру восемь миллионов долларов за неправомерное увольнение. Об этом сообщает The Washington Post.

Еще в 2015 году Жанетт Ортиз (Jeanette Ortiz) обвинили в краже 626 долларов из сейфа в ресторане города Фресно и разорвали контракт. Начальство утверждало, что произошедшее записала камера видеонаблюдения. Когда женщина потребовала предоставить доказательства, ей сообщили, что запись уже уничтожена. Ортиз подала в суд.

На прошлой неделе присяжные встали на сторону женщины и постановили, что она оказалась жертвой неправомерной схемы: ее репутацию таким образом решили опорочить после подачи заявления о компенсации в связи с производственной травмой запястья. Как уточняет New York Post, у менеджера диагностировали синдром запястного канала — неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти.

В итоге теперь компания должна выплатить Ортиз шесть миллионов долларов за моральный ущерб и 1,97 миллиона за недополученную заработную плату. В Chipotle Mexican Grill комментировать вердикт отказались.

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