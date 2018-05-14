Полицейский задержал интернет-продавцов секс-игрушек и потряс дилдо на камеру

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Камбоджийская полиция задержала пятерых молодых людей, продававших через Facebook запрещенные в стране секс-игрушки, сообщает Daily Mirror. Для демонстрации преимуществ реализуемых товаров банда использовала Facebook Live.

Офицеры изъяли 10 резиновых вагин, 45 вибраторов, 11 резиновых пенисов, 53 DVD с видео для взрослых, а также сотни стимулирующих таблеток и смазочные материалы в результате рейда на одном из складов Пномпеня.

В качестве отчета об операции полиция записала видео. Всю изъятую продукцию выложили на большой стол, а на ее фоне выстроили четырех парней и одну девушку, сбывавших товары для взрослых. Командир военной полиции Пномпеня Рат Среанг (Rath Sreang) произнес на камеру поучительную речь о вреде секс-игрушек. По его словам, они «уничтожают кхмерскую культуру, традиции и мораль», более того — способствуют совершению изнасилований.

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Во время выступления генерал-лейтенант взял со стола розовый фаллоимитатор, освободил его от упаковки, продемонстрировал на камеру, попытался включить, но не смог. Затем он похлопал по резиновым ягодицам, идущим в комплекте с искусственной вагиной. «Эти оппортунисты использовали свои привилегированные права и разрушали традиционную культуру», — заявил офицер, рассказав о благородных традициях кхмерской культуры.

Согласно законодательству Камбоджи, дистрибьюторам и людям, публично демонстрирующим секс-продукцию, грозит месяц тюрьмы и штраф в размере 50 долларов.

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