Украинские политики встретились в Москве и обвинили друг друга в предательстве

Россия 24 / YouTube

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков в ходе ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» обвинил лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко в предательстве и швырнул в него мелочью. Видеозапись программы размещена на YouTube.

В ходе программы Симоненко, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в подготовке к свержению власти в стране, заявил, что на Украине в ежедневном режиме укрепляется фашистская диктатура. Также политик рассказал, что во время шествия «Бессмертного полка» в Киеве были внедрены «шпионы», которые выявляли у участников акции запрещенную символику и сдавали их полиции.

Экс-депутат Марков, несколько лет живущий в России, поинтересовался у Симоненко, каким образом тому удалось покинуть территорию Украины после того, как сотрудники СБУ нашли у него пистолет с глушителем и патроны.

«Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве», — парировал Симоненко, отметив, что его «постоянно притесняют». В ответ Марков назвал его агентом СБУ и швырнул в него мелочью.

«Вот твои 30 серебренников, Иуда! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем. Этот человек — агент СБУ, завербованный, его хотят на выборы пустить... Меня пытались вербовать, делать из меня управляемую пророссийскую оппозицию. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса», — сказал Марков.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков был объявлен в розыск на Украине в декабре 2014 года. Он подозревается в преступлении, которое квалифицировано по части 4 статьи 296 «Хулиганство с нанесением телесных повреждений» Уголовного кодекса Украины. Бывшему парламентарию грозит до 7 лет лишения свободы. В августе 2015 года он вошел в состав комитета спасения Украины, который был создан для смены власти в стране. Тогда же, на пресс-конференции в Москве, бывший парламентарий заявил о необходимости суда над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и нынешним главой государства Петром Порошенко.

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