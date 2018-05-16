Силовые структуры
 
Последние новости
В России появятся офшоры
Арестант устроил прямую трансляцию из «роскошной» тюремной камеры
В Москве ощутили нехватку строителей  
Названы лучшие зомби-хорроры в истории
Поставщика оружия ЦРУ уличили в намерении продать кому-то напалм
Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью
В России появится первое село для киргизов
Названы причины возвращения Игнашевича в сборную
Опубликовано видео прохода «Юрия Долгорукого» через арктические льды
Новости партнеров

Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Котлер

Мужчина, обнаруженный мертвым в квартире дома на Большой Никитской в центре столицы, оказался известным топ-менеджером Юрием Котлером. Об этом в среду, 16 мая, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, Котлер три дня не выходил на связь. Мужчину начал искать его помощник, не сумев найти босса, он вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры. Внутри Котлера обнаружили с огнестрельным ранением головы. Обстоятельства гибели пока неизвестны.

Как отмечает «Коммерсантъ», с 2015 года Юрий Котлер был заместителем гендиректора-руководителя московского представительства ОАО «Новороссийский морской торговый порт». До этого он работал в ВТБ.

13 мая 2013 года стало известно, что Котлер, ранее руководивший проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны», назначен старшим вице-президентом ВТБ.

Юрий Котлер окончил журфак МГУ. В начале 90-х годов он работал в РИА Новости, а также корреспондентом Time и New York Times. В 1994-2000 годах Котлер работал в пресс-службах ряда государственных структур, а также в избирательном штабе Владимира Путина.

В 2003-2006 годах Котлер возглавлял департамент по связям с общественностью «Менатепа», затем два года являлся членом совета директоров компании «МИЭЛЬ недвижимость». В 2007-2008 годах Котлер курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог», с 2008 года он курировал кадровый резерв ЕР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве найден мертвым бывший член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер
Член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер найден застреленным в центре Москвы
Глава кадрового резерва «Единой России» стал топ-менеджером ВТБ
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Непокорных насилуют шваброй»

Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
20:1514 мая

Бывшего директора «Гоголь-центра» отпустили под подписку о невыезде

14:2614 мая

Главного претендента на воровской «трон» России заподозрили в убийстве мафиози

18:01Сегодня

Рецидивистов заподозрили в пытках семьи покойного вице-губернатора Кубани

Силовые структуры00:01 4 апреля
Захарий Калашов

Погорел на беспределе

Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
15:58Сегодня

ФСБ сорвала готовившиеся теракты на чемпионате мира по футболу

14:57Сегодня

У главного вора России появилась надежда на пересмотр дела

13:01Сегодня

В посылках из Германии вместо детских пазлов нашли 16 килограммов метамфетамина

Силовые структуры00:0013 апреля
Алексей Улюкаев

«Вымогал на лестнице»

Игорь Сечин лично приехал в суд, чтобы обвинить Алексея Улюкаева в коррупции
11:2611 мая

Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии и ранили прохожего

11:44Сегодня

В заброшенном морге Москвы нашли скелет женщины

19:1715 мая

МВД предложило отказаться от знака «Шипы»

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Россияне выехали на Крымский мост и начали массово нарушать закон
В России появится первое село для киргизов
Стегавших москвичей нагайками казаков отстегали нагайками
Раскрыта причина увеличения количества найденных в Подмосковье боеприпасов
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
В Испании поймали скрывавшегося грабителя с 75 личностями
Поставщика оружия ЦРУ уличили в намерении продать кому-то напалм
Игнорировавшую бордель в своих квартирах женщину постигла кара
Во Франции озаботились гомофобами
Американца оставили без кофе из-за ненависти к мусульманам
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Эстонский муниципалитет утвердил флаг с изображением каннабиса
Киев нашел путь из «украинского Крыма» в «украинскую Кубань»
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
Украинский режиссер Сенцов объявил голодовку «до победного конца»
Госдеп США поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой
Все материалы
Экономика
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
Чубайс заметил грань безумия в Госдуме
Россия одолжила денег США
Продавцы чистого воздуха
Бизнесмен Денис Романов о том, что инновации могут быть российскими
Незаменимый углерод
Какую долю в мировом энергобалансе занимает этот энергоноситель?
Подсчитаны убытки от Крымского моста для Украины
Россиян заставят доплатить за соки и газировки
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой
Рецидивистов заподозрили в пытках семьи покойного вице-губернатора Кубани
ФСБ сорвала готовившиеся теракты на чемпионате мира по футболу
У главного вора России появилась надежда на пересмотр дела
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Объяснен загадочный феномен в магнитном поле Земли
В МГУ раскрыли секрет размножения елей
США передадут России управление МКС
Найден способ получить «кусок» нейтронной звезды
Все материалы
Спорт
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Названы причины возвращения Игнашевича в сборную
Буффон завершит карьеру
Аргентинцев научили снимать русских девушек на чемпионате мира
Российскому биатлону предрекли изоляцию из-за допинга и коррупции
Объявлена дата первого турнира UFC в России
Букмекер назвал фаворита финального матча Лиги Европы
Все материалы
Культура
Соски в тиски
Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
«От древних людей остались амфоры, от нас останутся пакеты»
Выпускник «Фабрики звезд» поборол хайп и ушел в электронное подполье
Киркоров грязно выругался во время интервью о «Евровидении»
Джигарханян попал в реанимацию
Спевшей про поцелуи с девушками певице пришлось извиняться перед лесбиянками
Умерла создательница «Театра.doc» Елена Гремина
Все материалы
Интернет и СМИ
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост
Звуковая иллюзия рассорила пользователей сети
ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube
На ТВ поведали о претворении Путиным гитлеровского проекта Крымского моста
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Россияне создали самозаряжающийся iPhone
Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда
Нью-Йорк перекрасили в голубой цвет
Женские купальники заменили скотчем
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Пилот перепутал аэропорт
Европейцев накормят блюдами времен голодомора
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Козлам запретят летать на самолетах
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Семья нашла во дворе сейф с десятками тысяч долларов и отдала его соседям
Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью
Трамп придумал способ есть бургеры на диете
Американский учитель утопил енотов на глазах школьников
Все материалы
Подушка опасности
14 смертей и взорвавшийся завод: почему подушки безопасности Takata начали убивать людей
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
В Москве нашли помесь «ЗИЛа», «Роллс-Ройса» и «Кортежа»
Обновленный Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа
Toyota и Lexus отзовут в России почти 8 тысяч машин
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы