Красноярских врачей отправят стажироваться в Германию и Израиль

В Красноярском крае депутаты приняли закон, позволяющий отправлять местных врачей на стажировку заграницу, пишет newslab.ru.

В первую очередь, речь идет о клиниках в Германии и Израиле.

За учебу заплатит регион, но взамен каждый врач, по возвращению домой, должен будет отработать не менее пяти лет в том медучреждении, откуда он командировался.

На поездку могут рассчитывать специалисты с высшим или средним образованием из учреждений, подведомственных краевому Минздравом с трехлетним и более стажем работы.

Отбором кандидатов займется специально созданная комиссия. Главное требование в том, чтобы полученные заграницей знания использовались медиком непосредственно на практике, с учетом имеющегося в красноярских больницах оборудования.

Выплата за учебу будет в каждом случае покрывать траты на оформление визы, перелет, проживание, обучение иностранному языку или на услуги переводчика. По предварительной оценке, на одного врача, с учетом двухмесячного проживания заграницей, выплата составит сумму до 800 тысяч рублей.

При этом по месту работы за командированным сохраниться положенную ему зарплата.

Предполагается, что участвовать в программе будут 39 медработников. На это в текущем году уже выделено в бюджете 20 миллионов рублей.

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