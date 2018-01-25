Красноярские врачи провели сложную операцию и удалили у женщины гигантскую кисту

Врачи Красноярской краевой клинической больницы удалили из тела 40-летней женщины гигантскую кисту, которую назвали ее «аномальным близнецом», сообщает KrasnoyarskMedia.

Год назад женщине был выставлен диагноз — гигантская киста малого таза. Как пояснили в пресс-службе больницы, пресакральная дермоидная киста образовалась на ранних сроках беременности, когда женщина была еще эмбрионом.

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«По сути, дермоидная киста — аномальный "близнец" человека, "съеденный" еще в первые недели развития в мамином животе. К счастью, встречаются пресакральные дермоидные кисты редко — по исследованиям клиники Мейо, одна на 40 тысяч новорожденных. Таких гигантских размеров — с регбийный мяч — дермоиды достигают крайне редко. В мировой медицинской литературе описано 70 случаев пресакральных кист у взрослых больных», — рассказали в больнице.

Киста занимала всю полость малого таза. Болезнь стала беспокоить женщину только тогда, когда появились тупые боли внизу живота и левая ягодица увеличилась в размерах. Оказалось, что полость размером 15×15×25 сантиметров сместила все органы: матку, прямую кишку. Сложнейшая трехчасовая операция завершилась успешно.

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