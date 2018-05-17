Найденный с простреленной головой топ-менеджер оказался банкротом

Найденный мертвым московский топ-менеджер Юрий Котлер задолжал банку ВТБ, в котором работал, около 50 миллионов рублей. Кредит он брал на покупку квартиры в центре столицы, — ее стоимость составляла около 80 миллионов. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, со временем Котлер перестал выплачивать долг, и суд постановил взыскать с него деньги. Решение не было исполнено, и ВТБ начал процедуру банкротства, заседание по рассмотрению дела по существу назначили на 1 ноября. Незадолго до смерти топ-менеджера Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации его долгов.

Юрия Котлера нашли с простреленной головой в квартире дома на Большой Никитской улице. Последние дни своей жизни топ-менеджер не выходил на связь, и его помощник, обеспокоившись, обратился в полицию с просьбой вскрыть дверь в жилище.

С 2013 года до декабря 2015-го погибший был старшим вице-президентом ВТБ. Затем стал заместителем гендиректора-руководителя московского представительства ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

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