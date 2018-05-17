Литва защитится от наплыва украинцев

Литва введет квоты для иностранных работников — главным образом украинцев. Об этом сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на вице-канцлера республиканского правительства Дейвидаса Матулениса.

Такое решение, по словам чиновника, принято из-за наплыва дешевой рабочей силы с Украины. «Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан», — заявил Матуленис после заседания кабинета министров.

Он рассказал, что в 2017 году из 34,5 тысячи рабочих виз или видов на жительство на основании работы 20 тысяч выдано гражданам Украины. За прошедший год число официально работающих в Литве украинцев выросло вдвое. В 2016 году их было 10 тысяч человек.

По словам вице-канцлера, украинцы в Литве работают в основном водителями и строителями. Он уточнил, что квоты для иностранных работников не будут распространяться на высококвалифицированных специалистов. Конкретные размеры квот определит министерство социальной защиты и труда в октябре этого года.

Параллельно правительство решило ужесточить правила въезда граждан третьих стран в Литву — предполагается возврат к системе разрешений на работу. Очевидно, что речь идет в первую очередь о странах бывшего СССР. Для работников из США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и Новой Зеландии правила въезда, напротив, упростят и приравняют их к гражданам ЕС.

В отличие от Литвы, Чехия увеличивает квоты для работников с Украины. С января этого года они выросли вдвое: с 9 600 до 19 600 человек.

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