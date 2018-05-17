Подмосковье присоединится к акции «На работу на велосипеде»

Подмосковные библиотеки присоединятся к всероссийской акции «На работу на велосипеде» в пятницу, 18 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«Московская областная государственная научная библиотека имени Н.К. Крупской в Королеве станет одной из "энергетических точек" на карте региона, где жители, отправившиеся в дорогу на велосипеде, смогут не только провести базовое техобслуживание своего велосипеда, подтянуть цепь и подкачать колеса, но и взбодриться чашечкой кофе, подкрепиться фруктами или перевести дыхание, знакомясь с новинками литературы», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В сообщении пресс-службы Министерства культуры уточняется, что многие областные библиотеки оборудованы велопарковками. «Среди жителей Подмосковья немало тех, кто с удовольствием примет вызов и воспользуется самым полезным для здоровья и экологии транспортом, чтобы добраться до рабочего места», — отмечается в релизе.

В Москве акция «На работу на велосипеде» началась 14 мая и продлится до 27 числа. В течение этого времени в некоторых кафе, ресторанах и магазинах любителям двухколесного транспорта будут предоставлять скидки.