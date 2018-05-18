Украинский националист повесил над кроватью фото Крымского моста

Лидер запрещенной в России националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что повесил над собственной кроватью фотографию Крымского моста. Видеоролик с признаниями Корчинского размещено на YouTube-канале «Всесвітньо-Броварське Телебачення».

Он указал, что будет каждый день смотреть на фотографию, чтобы помнить о своей миссии — «повесить» президента России Владимира Путина. «Если этот мост не станет виселицей для него и для тех, кто был задействован в [открытии моста], то нам лучше не жить — Украина не имеет права существовать, если мы [Путина] там не повесим», — сказал Корчинский.

Кроме того, он полагает, что казнены должны быть все причастные к возведению моста — от прорабов до чиновников. Также Корчинский посетовал, что при строительстве сооружения не было произведено ни одной диверсии. «Я буду испытывать стыд, когда мои внуки спросят: "Дедушка, а почему ты не сделал ни одной диверсии на территории врага? Почему этот мост был построен бескровно?" И я не буду знать, что ответить», — сказал он.

Автомобильное движение на Крымском мосту было официально открыто 16 мая. Днем ранее по нему проехал президент России Владимир Путин, за рулем КамАЗа он вел колонну из 30 грузовиков. Длина моста составляет 19 километров. Переправа через Керченский пролив обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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