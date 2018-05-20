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Трамп поздравил жену чужим именем

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Дональд и Меланья Трамп

Президент США Дональд Трамп неправильно написал в Twitter имя своей жены, вернувшейся из больницы в Белый дом. Об этом пишет Hollywood Life.

«Прекрасно, что наша невероятная первая леди вернулась обратно в Белый дом. Мелани (Melanie) чувствует себя хорошо. Спасибо за ваши молитвы» , — написал Трамп. При этом он допустил ошибку в имени — его супругу зовут Меланья (Melania).

Несмотря на то, что опечатка была оперативно исправлена, подписчики успели сделать скриншоты записи. «Кто такая Мелани?» «Трамп говорит, что Мелани в порядке. Прекрасно, всегда любил ее песни», — начали издеваться над президентом пользователи соцсети.

14 мая стало известно, что 48-летняя Меланья Трамп перенесла хирургическую операцию. Как заявили в офисе первой леди, ей провели процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественного новообразования.

В декабре 2017 года читатели издания The Daily Telegraph назвали словом года опечатку Дональда Трампа в Twitter, которую признали неологизмом. За слово «covfefe», которого нет в английском языке, проголосовали 27 процентов посетителей издания.

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