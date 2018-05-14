Мелания Трамп перенесла операцию на почках

Мелания Трамп перенесла хирургическую операцию на почках. Об этом пишет CNN со ссылкой на офис первой леди США.

«Миссис Трамп сегодня утром прошла процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественного новообразования. Процедура завершилась успешно и без осложнений», — заявила директор по связям с общественностью первой леди Стефани Гришем.

По ее словам, операцию проводили хирурги Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Вероятно, супруга президента США пробудет там около недели. Дональд Трамп в это время находился в Белом доме, но планирует навестить супругу в скором времени.

В апреле Мелании Трамп исполнилось 48 лет.

28 апреля жена президента Франции Брижит Макрон с сожалением отозвалась об образе жизни Мелании Трамп, отметив, что та довольно ограничена в своих действиях. «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня», — сказала она.

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