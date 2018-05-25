Нападение украинских «идиотов» на фанатов «Ливерпуля» попало на видео

Видео: foot557 / YouTube

В сети появилось видео нападения на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», который в субботу, 26 мая, сыграет в финале Лиги чемпионов в Киеве. Ролик опубликован на YouTube-канале foot557.

Инцидент произошел вечером 24 мая в одном из киевских ресторанов. Группа из приблизительно 20 человек в масках атаковала английских болельщиков, отдыхавших в заведении. Несколько британцев получили резаные раны головы и шеи.

Украинским полицейским удалось задержать только двух нападавших. Стражи порядка выписали им административные протоколы за мелкое хулиганство. Утром 25 мая киевские правоохранители открыли по факту произошедшего уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Групповое хулиганство».

В правоохранительных органах Украины не увидели в произошедшем ничего необычного. «Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты, иначе я назвать этих людей не могу, которым, наверное, негде себя проявить», — сказал телеканалу «112 Украина» советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Ливерпуль» 26 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», футболисты которого одержали победу в двух предыдущих розыгрышах турнира. Встреча пройдет на киевском стадионе «Олимпийский».

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