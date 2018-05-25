В Киеве напали на фанатов «Ливерпуля»

В Киеве хулиганы напали на фанатов футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает британское издание Mirror.

Группа из приблизительно 20 человек атаковала английских болельщиков в то время, когда те отдыхали в одном из киевских ресторанов. В качестве оружия нападавшие использовали столы, стулья и осколки стекла.

Двое фанатов получили резаные раны головы и шеи. Прибывшие на место правоохранители задержали двух хулиганов. Полиция выписала им административные протоколы за мелкое хулиганство.

Это не первый инцидент с участием иностранцев, прибывших на финал Лиги чемпионов в Киев. Днем ранее британский спортивный журналист индийского происхождения Тарик Панджа сообщил, что на майдане Незалежности прохожие крикнули ему нацистские приветствие «Зиг хайль!».

Финал Лиги чемпионов состоится между британским «Ливерпулем» и испанским «Реалом». Матч пройдет 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский».

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