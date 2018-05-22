Киев устранит упоминания «Газпрома» перед финалом Лиги чемпионов

Киевские власти демонтируют баннеры с логотипом российской госкорпорации «Газпром» в преддверии финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил уполномоченный от Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу турнира Андрей Мирошниченко в своем Facebook.

По его словам, власти договорились с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о демонтаже плакатов с упоминанием компании, которая является спонсором Лиги чемпионов. Он отметил, что в настоящий момент печатается новое оформление, которое появится на месте убранных баннеров.

17 мая «Интерфакс» писал, что баннеры «Газпрома» будут ликвидированы с улиц Киева по результатам достигнутых договоренностей. Они будут показаны только на стадионе «Олимпийский», на котором пройдет финал.

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 26 мая, в нем сыграют мадридский «Реал» (действующий обладатель трофея) и «Ливерпуль».

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