При взрыве в канадском ресторане пострадали 15 человек

Взрыв прогремел в одном из ресторанов канадского города Миссиссога. Пострадали около 15 человек, сообщает медицинская служба района Пил в своем Twitter.
Троих доставили в больницу с серьезными травмами.
Звонок в полицию поступил в половине одиннадцатого вечера четверга. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Стражи порядка перекрыли дороги в районе происшествия.
Причины взрыва пока не называются, отмечает The Globe and Mail.
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