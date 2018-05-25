Найдено средство против бессмертных раковых клеток

Ученые Института биомедицинских исследований в Барселоне (Испания) выяснили, что клетки рака молочной железы способны бесконечно делиться из-за активности белка p38, способствующего восстановлению ДНК. Статья биологов опубликована в журнале Cancer Cell. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Рак молочной железы — наиболее опасный тип злокачественных опухолей у женщин, из-за которого в мире ежегодно умирает 521 тысяча человек, из них 6 213 — в Испании. Существует три разновидности этого заболевания: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак. Последний, составляющий 15 процентов от всех случаев рака груди, является наиболее трудным для лечения.

В исследовании были использованы мыши, больные трижды негативным раком молочной железы. Ученые блокировали активность р38 с помощью специфических ингибиторов в сочетании с классическими препаратами на основе таксана, применяемыми для химиотерапии (паклитаксел и доцетаксел). В результате ДНК злокачественных клеток из-за действия таксанов стала более нестабильной, в ней чаще появлялись повреждения, и происходили хромосомные перестройки. Многие из опухолевых клеток погибли, а сами новообразования уменьшились.

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